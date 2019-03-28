Полиция нашла похитителей 22 млн рублей из почтового отделения под Челябинском

28.03.19 14:31

© РИА Новости. Вадим Жернов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из почтового отделения в Усть-Катаве (Челябинской области), суд избрал им меру пресечения, сообщает пресс-служба городского суда в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца одного из задержанных, ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража). Второму подозреваемому по данному делу в четверг продел срок задержания до 72 часов", - сказано в сообщении.

По информации суда, в совершении кражи подозреваются местные жители 1987 и 1989 года рождения, оба женаты, имеют высшее образование, один из них ранее был судим за особо тяжкое преступление.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что при обыске у задержанных была найдена большая часть похищенных денег.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк уточняет, что найдено более 20,5 млн рублей.

"В ходе обыска в гараже одного из задержанных сотрудниками полиции изъято более 20 млн рублей. В квартире второго обнаружено около 500 тыс. рублей", - отмечает И.Волк.

Ранее сообщалось, что ночью в один из выходных дней в середине февраля из кассы почтового отделения в Усть-Катава были похищены 22 млн рублей. Следов взлома работники почты не обнаружили. Следователи предположили, что преступники проникли в помещение, подобрав ключи.