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28.03.19 14:41
День возрождения балкарского народа отмечают в Кабардино-Балкарии
"В день общенационального для республики праздника мы гордимся яркими достижениями братского балкарского народа в социально-экономическом, культурном и интеллектуальном развитии, его высоким духовным и созидательным потенциалом", - говорится в поздравлении врио главы КБР Казбека Кокова.
Он также отметил, что День возрождения балкарского народа одновременно является и днем восстановления Кабардино-Балкарской Республики.
Тематические выставки и концерты организованы во всех районах и городах КБР.
Большой праздничный концерт состоится в Музыкальном театре Нальчика.
С 12:00 до 16:00 на пешеходной части улицы Кабардинской проходят праздничные гулянья и концерт на площади перед кинотеатром "Победа".
Балкарцы были депортированы в Среднюю Азию 8 марта 1944 года, через 13 лет после реабилитации они получили возможность вернуться на родину.
День возрождения балкарского народа посвящен возвращению из депортации и с 1994 года отмечается ежегодно 28 марта. Это выходной день в республике.
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