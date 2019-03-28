День возрождения балкарского народа отмечают в Кабардино-Балкарии

28.03.19 14:41

© РИА Новости. Денис Абрамов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Концерты и выставки, посвященные восстановлению национальной автономии балкарского народа, проходят в Кабардино-Балкарии в четверг.

"В день общенационального для республики праздника мы гордимся яркими достижениями братского балкарского народа в социально-экономическом, культурном и интеллектуальном развитии, его высоким духовным и созидательным потенциалом", - говорится в поздравлении врио главы КБР Казбека Кокова.

Он также отметил, что День возрождения балкарского народа одновременно является и днем восстановления Кабардино-Балкарской Республики.

Тематические выставки и концерты организованы во всех районах и городах КБР.

Большой праздничный концерт состоится в Музыкальном театре Нальчика.

С 12:00 до 16:00 на пешеходной части улицы Кабардинской проходят праздничные гулянья и концерт на площади перед кинотеатром "Победа".

Балкарцы были депортированы в Среднюю Азию 8 марта 1944 года, через 13 лет после реабилитации они получили возможность вернуться на родину.

День возрождения балкарского народа посвящен возвращению из депортации и с 1994 года отмечается ежегодно 28 марта. Это выходной день в республике.