Греф рассказал премьер-министру Медведеву о "Школе-21"

28.03.19 14:45

© РИА Новости. Екатерина Шуткина

28 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Сбербанка Герман Греф рассказал премьеру Дмитрию Медведеву о работе "Школы-21", организованной Сбербанком, а также разработках, позволяющих получить кредит в электронном виде за семь минут.

"Вы знаете, что мы открыли "Школу-21". Это школа по подготовке инженеров в области программирования", - сообщил он в ходе рабочей встречи с главой правительства.

Г.Греф уточнил, что в среднем срок обучения составляет три года и разделен на 21 уровень. Люди, уже имеющие инженерное образование, могут сократить время обучения до полутора лет.

Он подчеркнул, что изначально существовало ограничение по возрасту от 18 до 30 лет. "Очень жесткая конкуренция, на первый набор инженеров подали заявки на 500 мест 86 тысяч человек", - сказал Г.Греф.

Глава Сбербанка также рассказал премьер-министру, что в этом году решено было провести эксперимент и подключить к этой программе людей старше 50 лет. 19 человек подали заявки, из них 12 прошли конкурсный отбор.

Д.Медведев поинтересовался, не хотел ли бы Г.Греф и сам пройти соответствующий курс обучения. "Я - нет пока, к сожалению, три года - это требует действительно серьезного вовлечения, этим нельзя заниматься факультативно", - отметил банкир.

Тем не менее, по его словам, опыт совместного обучения молодежи и людей более старшего возраста показывает хорошие результаты, поэтому решено было вообще отменить ограничение по возрасту по этому проекту. "Именно людям 50+ было очень интересно обучаться не только в своей возрастной категории, а именно в смешанном режиме с молодыми людьми, и они зачастую показывали более высокие результаты, - заметил Г.Греф. - На старте они немного отстают, но затем они нагоняют, это очень интересный факт".

Кроме того, Г.Греф рассказал о том, что делается для продвижения продуктов для малого бизнеса. в частности, об услуге получения кредита в электронном виде. Этот опыт лег в основу нового продукта, рассчитанного уже на более крупный бизнес. Речь идет о возможности получения предварительно одобренного кредита в течение семи минут с момента получения заявки.

"Это выдающийся результат, но вы сами смотрели, это все реально работает в таком режиме?. То есть, буквально 10-15 минут и можно все вопросы решить?" - уточнил Д.Медведев.

"Когда мы говорим семь минут, то технология должна умещаться в семь минут, то есть человек должен иметь возможность за семь минут получить все одобрения и получить деньги на счет", - подчеркнул Г.Греф.

При этом, по его словам, пока что эта услуга доступна для клиентов, которые сотрудничают со Сбербанком в течение двух лет.

"Это интересно, но самое главное то, что это облегчает жизнь нормальным, относительно небольшим заемщикам, которые приходят к вам не за многомиллиардными кредитами <...>, а за стандартным набором кредитов, это на самом деле очень важно", - отметил премьер-министр.