Около 200 тыс. рублей штрафов выписали нарушителям антитабачного закона в КЧР

28.03.19 14:48

© РИА Новости. Владимир Вяткин

28 марта. Interfax-Russia.ru - Около 200 тыс. рублей штрафов выплатят жители Карачаево-Черкесии за курение в общественных местах, сообщил министр внутренних дел республики Игорь Трифонов.

"В республике за прошлый год за курение в неустановленных местах на нарушителей было составлено 224 протокола. (...) Общая сумма наложенных штрафов составила около 200 тыс. рублей, взыскиваемость по данному административному составу - более 70%", - сказал министр, выступая с итоговым отчетом за год на сессии регионального парламента.

Кроме того, И.Трифонов обратил внимание парламентариев на проблему вовлечения несовершеннолетних в процесс табакокурения.

"Особенно это касается семей, поставленных на учет, как неблагополучные", - пояснил глава МВД КЧР.