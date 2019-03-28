Больше половины россиян одобряют деятельность президента

28.03.19 14:51

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Почти две трети россиян (64%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, а противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (34%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Показатели одобрения не меняются уже третий месяц подряд. При этом мартовские опросы за 18 лет свидетельствуют, что уровень одобрения был выше за исключением марта 2013 года, когда данный показатель находился на уровне 63%.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 34% респондентов, недовольны 65%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 40% опрошенных, не одобряют 58% участников опроса.

По данным исследования, положительную оценку деятельности Госдумы готовы дать 36% респондентов, не одобряют работу нижней палаты парламента 61% опрошенных.

Социологи "Леавда-центра" отмечают, что количество россиян, считающих, что страна движется по правильному пути, и тех, кто придерживается противоположной точки зрения, практически одинаково. По данным опроса, мнение о неверности пути высказали 44% респондентов, а уверенность в том, что дела идут в правильном направлении, выразили 48% опрошенных.

Опрос проведён 21-27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.