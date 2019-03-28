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28.03.19 14:58

23 депутата ГД оценят ущерб, нанесенный Крыму украинским правлением

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 марта. Interfax-Russia.ru - В Госдуме создана рабочая группа по оценке ущерба, понесенного республикой Крым и городом Севастополем за период их нахождения в составе Украины, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Уже можно сказать, что кадровый состав группы сформирован. На сегодняшний день в рабочей группе 23 депутата Государственной Думы. Среди них три председателя комитетов: Анатолий Аксаков (комитет по финансовому рынку), Михаил Дегтярев (комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи), Сергей Жигарев (комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству)", - сказал И.Мельников в четверг.

Он также информировал, что в составе группы шесть депутатов, избранных от Крыма и Севастополя. "Кроме того, и это очень важно, среди делегированных депутатов есть представители всех четырех фракций Государственной Думы", - отметил политик.

Первый вице-спикер напомнил, что по предложению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 20 марта нижняя палата парламента поручила сформировать рабочую группу по анализу ущерба, понесенного Республикой Крым и городом Севастополем за период нахождения их в составе Украины. "Мы в своей практической работе уточняем этот срок как период с декабря 1991 года по март 2014 года", - отметил И.Мельников.

Он также сообщил, что "в прошлую пятницу, 22 марта, в соответствии с указанным поручением были направлены обращения в те комитеты Государственной Думы, профиль которых позволит нам наиболее полно охватить все аспекты и направления в оценке положения дел для последующего обобщения и анализа информации на рабочей группе".

"Из 26 комитетов Государственной Думы мы на данном этапе планируем задействовать 19. Попросили председателей этих комитетов организовать соответствующую работу по своим направлениям и делегировать в состав группы представителя для оперативного взаимодействия. Одновременно получали и индивидуальные заявки коллег с просьбой включить их в работу", - отметил первый вице-спикер.

И.Мельников, сообщил, что "параллельно обратился в адрес Государственного Совета Крыма и Законодательного собрания города Севастополя с просьбой вместе с нами заняться соответствующим анализом". "У них много документов, много материалов, которые будут полезны для сопоставлений и сравнений. И они так же направили в нашу группу представителей", - добавил парламентарий.

По его словам, как и было обещано, к работе будут подключены и специалисты из Российской академии наук. "Без учета их мнения серьезно заниматься оценкой ущерба сложно. Соответствующее обращение направлено и в адрес президента Академии. Отмечу также, что свое мнение, свою помощь предлагают и обычные граждане. Мы ждем их писем с той информацией, фактурой, которую они считают полезной для анализа ущерба", - сказал И.Мельников.

Он также заметил, что "на следующей неделе Рабочая группа проведет первое заседание, о чем будет сообщено дополнительно".

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