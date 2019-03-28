Почти 70 тысяч первоклассников зачислено в подмосковные школы с февраля

28.03.19 15:02

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 70 тысяч детей зачислены в первые классы подмосковных школ за два месяца записи, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области в четверг.

"Жители Подмосковья продолжают записывать будущих первоклассников в школы. На данный момент почти 70 тысяч детей уже зачислено", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Она напомнила, что запись в первый класс стартовала в регионе 1 февраля. До конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных - в любую понравившуюся.

Запись осуществляется через региональный портал госуслуг.