Лучшие учителя России собрались в Туле

28.03.19 15:10

Фото пресс-службы правительства Тульской области

28 марта. Interfax-Russia.ru - Всероссийский фестиваль клубов "Учитель года" открылся в четверг в Туле, в нем принимают участие представители 25 регионов, соообщила пресс-служба облправительства.

Тема форума - "Российское учительство: новые грани профессионализма".

"Ваша профессия - одна из самых благородных. В достижениях каждого взрослого человека есть заслуга его учителей. Очень важно, что вы готовы делиться своим мастерством, знаниями и опытом", - сказал на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил, что профессиональное развитие учителей - одна из основных задач приоритетного национального проекта "Образование". Уже достигнута договоренность с МГИМО об участии лучших тульских учителей в традиционных "Педагогических стартах" на базе университета. Педагоги смогут познакомиться с самыми современными методиками, технологиями и формами обучения. А также - посетить мастер-классы по командной работе, личностному росту, развитию лидерских качеств, пройти психологические курсы, изучить экспериментальные платформы.

В форуме принимают участие представители федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", клубов "Учитель года", "Учительской газеты"", общероссийского Профсоюза образования.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы представителей клубов, самопрезентации клубов, педагогический стенд-ап, интерактивная презентация регионального проекта "Наставничество", творческий вечер, селфи-квест по арт-объектам города Тулы, интерактивные мероприятия в Государственном музее-заповеднике "Куликово поле".

Фестиваль продлится до 30 марта.