Трутнев не подтверждал задержание Ишаева, у него нет страницы в Instagram - пресс-секретарь полпреда

28.03.19 15:55

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 марта. Interfax-Russia.ru - Подтверждение информации источников о задержании экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которое якобы сделал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь Ю.Трутнева Тимур Чернышов.

"У Юрия Петровича (Трутнева) нет страницы в Instagram, он не подтверждал информацию о задержании В.Ишаева через соцсети. Страница фейковая, будем обращаться к администрации соцсети о ее закрытии", - сказал Т.Чернышов.

Ранее о задержании В.Ишаева сообщалось со ссылкой на информированный источник. Также отмечалось, что вместе с ним задержали одного из его бывших заместителей.

По данным СКР, следствие будет добиваться ареста В.Ишаева, он задержан в рамках уголовного дела.