Дефицит бюджета-2019 Нижегородской области вырос с 2,9% до 4,7%

28.03.19 15:17

© РИА Новости. Михаил Мордасов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2019 год составят 167 млрд рублей (увеличены на 977,5 млн рублей), расходы - 175,3 млрд рублей (увеличены на 4,3 млрд рублей), дефицит - 8,3 млрд рублей (увеличен на 3,3 млрд рублей). Таким образом, дефицит составит 4,7% от расходов.

"Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе сообщается, что за счет сложившихся остатков 567,7 млн рублей пойдет на увеличение расходов дорожного фонда. В том числе, 100 млн рублей будет направлено на проектирование, строительство региональных дорог общего пользования; 433,6 млн рублей - на проектирование, развитие и модернизацию комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения (82 стационарных комплекса).

Также 399 млн рублей будет направлено в виде субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на обустройство контейнерных площадок и на приобретение мусорных контейнеров; 100 млн рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок; 358 млн рублей - на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на разработку проектно-сметной документации по объектам в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги"; 167 млн рублей - на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области.

Также будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета.

"Очень важно, что поступили федеральные средства в размере 974 млн рублей по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного фонда. Причем предполагается минимальное софинансирование со стороны региона - 35,5 млн рублей. Мы также направим 160 млн рублей на выплаты молодым семьям на приобретение жилья. Рассчитываем, что в связи с этим очередь сократится почти на 30%", - отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Как сообщалось ранее, с учетом принятых в конце февраля изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2019 год были запланированы в размере 166,058 млрд рублей, расходы - 171,021 млрд рублей, дефицит - 4,963 млрд рублей (2,9% от расходов).