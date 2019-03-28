Около 80 населенных пунктов могут оказаться в зоне паводка в Саратовской области

28.03.19 15:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Предстоящий паводок может затронуть около 80 населенных пунктов в Саратовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона по итогам совещания по вопросам подготовки к паводковому периоду.

"В зоны возможного подтопления попадают территории 23 районов. В этих зонах находятся 78 населённых пунктов с населением около 14 тыс. человек, пять социально-значимых объектов, два объекта жизнеобеспечения, 34 моста и 58 участков автомобильных дорог местного и регионального значения общей протяжённостью около 81 км", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Романа Бусаргина.

По его словам, наиболее сложная обстановка с прохождением весеннего половодья прогнозируется в Аткарске, Петровске и Балашове, а также в девяти районах области, где существует высокая вероятность затопления низководных мостов и плотин, жилых строений и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на пониженных участках местности.

"Запасы воды в снеге в среднем по области составляют 112 мм (при норме- 85 мм). Среднеобластной показатель высоты снежного покрова по области - 32 см (норма- 26 см). Толщина льда на реках западных и центральных районов области -28-60 см, (норма 50-76 см), на большинстве малых рек наблюдается разрушение ледяного покрова", - отметил Р.Бусаргин.

Он сообщил, что для предупреждения и ликвидации ледовых заторов облспас подготовил две подрывные команды. Уже проведены взрывы льда на девяти участках рек в трех районах области. Всего запланированы взрывы льда на 34 участках рек в восьми районах.

Создана межведомственная рабочая группа по контролю и оперативному реагированию, с 1 апреля будет организовано её круглосуточное дежурство.