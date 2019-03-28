"Аэрофлот" летом будет выполнять полеты по 159 направлениям

28.03.19 15:28

© РИА Новости. Максим Блинов

28 марта. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

В наступающем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы по 159 маршрутам, среди них 58 - на территории России, 18 - в семи странах СНГ и 83 - в дальнем зарубежье. География полетов авиакомпании охватит 54 страны.

"Новинкой летнего расписания станет открытие двух внутренних авиалиний: Краснодар-Симферополь и Волгоград-Сочи. Полеты на этих направлениях запланированы с 1 июня по 1 октября. "Аэрофлот" будет выполнять один рейс в день по каждому из маршрутов на самолетах Boeing 737-800. Кроме того, в новом сезоне продолжатся ежедневные полеты между Сочи и Симферополем", - сообщила компания.

Кроме того, "Аэрофлот" с 1 июня откроет полеты в два новых пункта в Европе - в Марсель (Франция) и Пальма-де-Майорку (Испания). На линии между Москвой и Марселем запланировано пять рейсов в неделю. Полеты в Пальма-де-Майорку будут выполняться четыре раза в неделю. На новых рейсах будут летать самолеты семейства А320.

Помимо этого в новом сезоне авиакомпания возобновит рейсы по ряду традиционных летних направлений: Геленджик (21 рейс в неделю), Ираклион (14 рейсов в неделю) и Сплит (7 рейсов в неделю).

По ряду направлений увеличится частота выполняемых рейсов по сравнению с зимним расписанием. На внутренних рейсах увеличится частота полетов в Анапу с 21 до 35 в неделю, Симферополь - с 28 до 84, Сочи - с 70 до 77, Абакан - с 5 до 7, Ижевск - с 14 до 21, Казань - с 54 до 56, Калининград - с 35 до 42, Минеральные Воды - с 28 до 35, Нижний Новгород - с 35 до 42, Саратов - с 28 до 42, Ульяновск - с 14 до 21, Якутск - с 5 до 6.

На зарубежных направлениях по сравнению с зимним расписанием будет увеличена частота полетов в Актюбинск - с 4 до 7 в неделю, Кишинев - с 2 до 7, Афины - с 14 до 21, Будапешт - с 21 до 28 в неделю, Лондон - с 32 до 35, Мадрид - с 14 до 21, Тбилиси - с 11 до 14.

Также "Аэрофлот" станет чаще летать на курорты Европы. Запланировано увеличение количества рейсов в Бургас (с 3 до 7), Ларнаку (с 14 до 21), Малагу (с 10 до 14), Ниццу (с 9 до 16), Салоники (с 4 до 7), Тиват (с 7 до 14). Кроме того, вырастет число рейсов в Анталью - с 14 до 21 в неделю.

Кроме того, с 1 июня количество рейсов в Сеул возрастет вдвое по сравнению с зимним сезоном - с 7 до 14 в неделю. В летнем сезоне "Аэрофлот" также увеличит частоту полетов в Пекин с 14 до 21 рейса в неделю.

На направлениях Ближнего Востока и Азии возрастет число рейсов в следующие города: Бейрут (с 3 до 4 в неделю), Тегеран (с 5 до 7), Улан-Батор (с 3 до 7).

В летнем расписании увеличится число рейсов в города США: Вашингтон (с 1 до 3 в неделю), Нью-Йорк (с 14 до 21).

В сообщении также говорится, что дочерняя авиакомпания "Россия" в летнем сезоне будет выполнять полеты по 59 направлениям. Среди них более сорока внутренних и зарубежных маршрутов из Санкт-Петербурга, в том числе Симферополь, Сочи, Тель-Авив, Рим, Милан, Ницца, Париж, Лондон, Берлин, Прага и другие. Из московского Шереметьево перевозчик будет летать еще по полутора десяткам направлений - в пункты России (в том числе дальневосточные города), Париж (аэропорт Орли), Ниццу, Денпасар и Коломбо.

На Дальнем Востоке авиакомпания "Аврора" будет выполнять рейсы под коммерческим управлением "Аэрофлота" по 20 маршрутам.

Маршрутная сеть низкобюджетной компании "Победа" в летнем сезоне расширится до 120 направлений - как по России, так и за рубеж.