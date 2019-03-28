Публичные слушания по новым площадкам реновации стартовали в Москве

28.03.19 15:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 марта. Interfax-Russia.ru - В шести районах Москвы стартовали публичные слушания по проектам планировкам будущих площадок программы реновации жилья, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"28 марта мы даём старт началу проведения публичных слушаний по проекту планировки территории по программе реновации", - сказала Ю.Княжевская на пресс-конференции в четверг.

Она отметила, что слушания пройдут в шести районах Москвы: в Северном Тушине и Митине на северо-западе столицы, в Очаково-Матвеевском и Солнцеве на западе, а также в районах Ивановское и Метрогородок на востоке.

По словам Ю.Княжевской, на слушаниях жители смогут обсудить будущую перспективную застройку, ее параметры, объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады, транспортную ситуацию, в частности парковочные пространства, а также благоустройство территорий.

Она добавила, что экспозиция проектов будет организована в период с 4 по 10 апреля. Для жителей подготовлена 3D-визуализация новых проектов реновации и макеты.

Ю.Княжевская подчеркнула, что после проведения слушаний будут определены сроки строительства новых домов и переселения горожан.

Всего на данный момент существует 89 проектов планировок в разной степени готовности разработки и готовности.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 173 дома.

В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья.