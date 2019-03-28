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28.03.19 15:58
Задержанный хабаровский экс-губернатор Ишаев обвиняется в хищении денег "Роснефти" - СКР
"В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией", - отметила С.Петренко.
Она добавила, что в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его сообщников Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем (ч.4 ст.159 УК РФ).
"В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения", - уточнила представитель СК РФ.
В "Роснефти" в свою очередь заявили, что уголовное дело, фигурантом которого стал экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, было инициировано службой безопасности компании "Роснефть".
"Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Начало этому расследованию было положено службой безопасности", - уточнил он.
В "Роснефти" добавили, что компания передала в правоохранительные органы материалы, связанные со злоупотреблениями в представительстве компании на Дальнем Востоке.
"Службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДВФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.
Там отметили, что решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, "завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении".
Ранее о задержании В.Ишаева сообщалось со ссылкой на информированный источник. Также отмечалось, что вместе с ним задержали одного из его бывших заместителей.
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