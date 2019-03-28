Задержанный хабаровский экс-губернатор Ишаев обвиняется в хищении денег "Роснефти" - СКР

28.03.19 15:58

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 марта. Interfax-Russia.ru - Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, задержанному оперативниками в Москве, вменяется хищение денежный средств ПАО "НК "Роснефть", сообщила сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией", - отметила С.Петренко.

Она добавила, что в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его сообщников Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем (ч.4 ст.159 УК РФ).

"В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения", - уточнила представитель СК РФ.

В "Роснефти" в свою очередь заявили, что уголовное дело, фигурантом которого стал экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, было инициировано службой безопасности компании "Роснефть".

"Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Начало этому расследованию было положено службой безопасности", - уточнил он.

В "Роснефти" добавили, что компания передала в правоохранительные органы материалы, связанные со злоупотреблениями в представительстве компании на Дальнем Востоке.

"Службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДВФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, "завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении".

Ранее о задержании В.Ишаева сообщалось со ссылкой на информированный источник. Также отмечалось, что вместе с ним задержали одного из его бывших заместителей.