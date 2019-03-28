|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.03.19 16:25
Обнаружены тела четверых рыбаков, утонувших на Волге в Нижегородской области
"Тела четверых мужчин подняты из воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также была обнаружена самодельная лодка с мотором.
Как сообщалось ранее со ссылкой на нижегородскую транспортную прокуратуру, четверо мужчин, предположительно являющиеся жителями города Балахны, взяли лодку без мотора и предприняли попытку переправы через реку. В районе улицы Волжский рейд города Балахны лодка перевернулась. Все находившиеся на ней пассажиры оказались в воде и утонули.
Надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели людей и исполнения законодательства о безопасности судоходства.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket