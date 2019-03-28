Обнаружены тела четверых рыбаков, утонувших на Волге в Нижегородской области

28.03.19 16:25

© РИА Новости. Иван Афанасьев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тела всех четверых рыбаков, провалившихся под лед на Волге в Балахнинском районе Нижегородской области в четверг утром, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Тела четверых мужчин подняты из воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также была обнаружена самодельная лодка с мотором.

Как сообщалось ранее со ссылкой на нижегородскую транспортную прокуратуру, четверо мужчин, предположительно являющиеся жителями города Балахны, взяли лодку без мотора и предприняли попытку переправы через реку. В районе улицы Волжский рейд города Балахны лодка перевернулась. Все находившиеся на ней пассажиры оказались в воде и утонули.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели людей и исполнения законодательства о безопасности судоходства.