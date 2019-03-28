Лицам с временной регистрацией могут разрешить голосовать на выборах мэра

28.03.19 16:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Лица, имеющие временную регистрацию на территории Москвы, возможно, смогут принять участие в голосовании по выборам мэра города.

Соответствующая норма содержится в законопроекте, одобренном на заседании Мосгоризбиркома в четверг и направленном на рассмотрение в Мосгордуму.

Как пояснил на заседании председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, граждане, не имеющие постоянной регистрации в Москве, в заявительном порядке могут быть включены в списки избирателей на мэрских выборах.

"Это большая прослойка населения, в первую очередь, речь о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации. Норма даёт право быть включёнными в списки избирателей. Если человек заявился, он будет включён в списки избирателей", - сказал В.Горбунов.

Он уточнил, что проголосовать смогут только те, кто в Москве временно зарегистрирован не менее трёх месяцев, "чтобы накануне голосования массово не приезжали из других регионов".

Член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова в ходе заседания напомнила, что ранее россияне, не имеющие постоянной регистрации в Москве, не могли голосовать на выборах мэра.

"У них нет штампа в паспорте о постоянной регистрации, но фактически они проживают в Москве", - сказала она.

По словам Р.Кузнецовой, одобренным комиссией законопроектом вносятся изменения в Избирательный кодекс Москве, а также законы "О референдуме Москвы" и "О Московской городской избирательной комиссии".

Она пояснила, что документом городское законодательство приводится в соответствие с изменениями федеральных законов.

В частности, на городских выборах отменяется институт открепительных удостоверений. Такие удостоверения в Москве ранее выдавались только при проведении городских и муниципальных выборах одновременно с федеральными.