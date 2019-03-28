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28.03.19 17:08

СК просит отправить на два месяца под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

© РИА Новости. Сергей Гунеев
28 марта. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в хищении денежных средств "Роснефти".

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Ишаева меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 мая", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным суда, В.Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Данное наказание предусматривает до 10 лет заключения.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев был задержан 28 марта. По данным следственного комитета, в 2014-2017 годах он, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости". Размер причиненного ущерба в СКР не называли.

В отношении В.Ишаева и иных лиц по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем (ч.4 ст.159 УК РФ).

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что уголовное дело было инициировано службой безопасности компании.

В.Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %.

В 2009 году В.Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора В.Ишаев занимал должность министра по развитию Дальнего Востока и был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

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