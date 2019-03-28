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28.03.19 17:29

Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане для защиты населения от паводка

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 марта. Interfax-Russia.ru - Военные инженеры 29 марта проведут по просьбе руководства Татарстана подрывы льда на четырех реках в республике для защиты населенных пунктов от предстоящего паводка, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Работы на реках Свияга, Ик, Кубня и Меша выполнит подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища", - говорится в сообщении.

Взрывчатка будет заложена вблизи райцентра Муслюмово, сел Бурундуки Кайбицкого района и Русское Азелеево Зеленодольского района, у деревни Караширма Тюлячинского района Татарстана. Работу военных инженеров на местах обеспечат республиканские власти и МЧС.

Решение о подрыве льда на реках в Татарстане принял командующий войсками ЦВО Александр Лапин после обращения премьер-министра республики Алексея Песошина, отмечается в пресс-релизе.

Всего в регионах Урала, Поволжья и Сибири, где дислоцированы войска ЦВО, сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году паводок в Татарстане может быть напряженным: вскрытие рек прогнозируется раньше нормы, опасный уровень воды ожидается в восьми районах республики. Ближе к опасному уровню воды прогнозируется ситуация на реках, протекающих на территории девяти районов республики, в том числе в Казани.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, предстоящий паводок может затронуть 209 населенных пунктов - на 13 меньше, чем в 2018 году.

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