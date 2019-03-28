Суд отправил хабаровского экс-губернатора Ишаева под домашний арест

28.03.19 21:23

© РИА Новости. Сергей Гунеев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Согласно решению суда, находиться под арестом В.Ишаев будет по месту его регистрации в Москве - в квартире на западе города. Прогулки ему, как о том просила защита, суд не разрешил.

В.Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший губернатор, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" (MOEX: ROSN) в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Сумма ущерба по делу составляет около 5 млн рублей. Свою вину В.Ишаев не признает.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что уголовное дело было инициировано службой безопасности компании.

В.Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году В.Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора В.Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).