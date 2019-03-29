Авиакомпания "АЛРОСА" с 10 июня начнет летать из Иркутска в Сочи

29.03.19 05:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "АЛРОСА" с 10 июня начнет выполнять авиарейс Иркутск-Сочи-Иркутск, говорится в сообщении "Международного аэропорта Иркутск".

Полеты из Иркутска будут осуществляться на Boeing-737-800 по понедельникам, время в пути составит 6 часов 45 минут. Обратно в Иркутск самолет будет летать по воскресеньям.

Ранее "ИрАэро" также анонсировала свои рейсы из Иркутска в Сочи, они будут выполняться с 25 мая на SSJ-100 в рамках летней программы перевозчика.

Авиакомпания "АЛРОСА" образована на базе Мирнинского авиапредприятия (МАП), являвшегося структурным подразделением АК "АЛРОСА", с 1 января 2013 года функционирует как самостоятельное юридическое лицо. Осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы. Базируется в Якутии (аэропорт "Мирный") и московском "Домодедово".