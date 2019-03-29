Авиакомпания "Аврора" увеличит количество международных рейсов из Владивостока

29.03.19 05:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Летнее расписание авиакомпании "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот"), которое будет действовать с 31 марта до 26 октября 2019 года, увеличит количество международных рейсов из Владивостока, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, с учетом востребованности полетов в Токио в летний сезон добавится еще три частоты и рейсы на этом направлении станут ежедневным.

Помимо этого, "Аврора" в летнем расписании будет выполнять четыре международных рейса из Владивостока: Сеул (четырнадцать рейсов в неделю), Пусан (ежедневно), Пекин (два рейса в неделю), Харбин (до 4 рейсов в неделю).

Всего в рамках летнего расписания "Аврора" будет осуществлять полеты по 41 направлению из трех базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска.

Внутрироссийские рейсы из Южно-Сахалинска будут выполняться во Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.

Международные направления из Южно-Сахалинска представлены тремя регулярными рейсами - в Сеул, Токио и Саппоро. Рейсы в Сеул будут выполняться три раза в неделю, в Саппоро - пять раз в неделю, в Токио - два раза в неделю.