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29.03.19 05:43
Авиакомпания "Аврора" увеличит количество международных рейсов из Владивостока
Так, с учетом востребованности полетов в Токио в летний сезон добавится еще три частоты и рейсы на этом направлении станут ежедневным.
Помимо этого, "Аврора" в летнем расписании будет выполнять четыре международных рейса из Владивостока: Сеул (четырнадцать рейсов в неделю), Пусан (ежедневно), Пекин (два рейса в неделю), Харбин (до 4 рейсов в неделю).
Всего в рамках летнего расписания "Аврора" будет осуществлять полеты по 41 направлению из трех базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска.
Внутрироссийские рейсы из Южно-Сахалинска будут выполняться во Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.
Международные направления из Южно-Сахалинска представлены тремя регулярными рейсами - в Сеул, Токио и Саппоро. Рейсы в Сеул будут выполняться три раза в неделю, в Саппоро - пять раз в неделю, в Токио - два раза в неделю.
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