Приморские ученые разработали витаминный напиток из медузы

29.03.19 06:31

© РИА Новости. Антон Денисов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Ученые в Приморье создали экзотический витаминный напиток на основе добавки из тихоокеанской медузы и цитрусовых.

"Специалисты разработали сухую смесь для приготовления напитка. Главными ингредиентами экзотического коктейля стала добавка из медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина", - сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Разведенный в воде концентрат похож на фруктовый сок, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделен антиоксидантными свойствами.

Медуза ропилема (Rhopilema esculentum Kishinouye) традиционно используется в пищевых технологиях у народов Восточной Азии. Она обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, но в водах Приморья появляется только во время теплого сезона. Сбор сырья для экспериментов и создания смеси биотехнологи проводили в октябре у побережья Владивостока.

Добавку из медузы специалисты получают, перерабатывая ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 граммов порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15 %, а в самом напитке - 1,5-3 %. Остальную часть смеси занимают добавки цитрусовых, подсластитель с содержанием глюкозы и ароматизатор. Энергетическая ценность одной порции напитка (200 мл) составляет около 80 килокалорий.

Разработкой напитка занимались ученые ДВФУ, Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук.