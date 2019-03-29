РЖД вложило более 500 млн рублей в строительство нового здания локомотивного депо Комсомольска-на-Амуре

29.03.19 06:42

© РИА Новости. Александр Поготов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Более 500 млн рублей в строительство нового комплекса эксплуатационного локомотивного депо Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) вложило ОАО "РЖД", говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО).

Новый корпус, торжественное открытие которого состоялось в четверг, расположен на железнодорожной станции Комсомольск-Сортировочный, находящейся в 13 км к юго-востоку от Комсомольска-на-Амуре.

Ранее предприятие базировалось на станции Комсомольск-Грузовая.

"Перенос места дислокации депо именно в ту точку, где в основном происходит формирование поездов по направлениям, позволит исключить непроизводительные потери, связанные с доставкой локомотивных бригад к месту работы", - отмечается в сообщении.

Строительство нового трехэтажного корпуса началось в 2016 году.

Рядом со зданием построен дом отдыха локомотивных бригад, в июне планируется ввести его в эксплуатацию.

"Дорога (ДВЖД - ИФ) планомерно развивается, готовится принять дополнительные объемы грузоперевозок. По Комсомольскому региону завершена реконструкция станции Комсомольск-Сортировочный, идет строительство системы автоблокировки от Нового Ургала до Комсомольска, на втором этап развития БАМа предстоит электрификация участка от Волочаевки до Ванино, что позволит к 2025 году вдвое увеличить перевозки в направлении Ванино-Совгаванского транспортного узла", - сказал начальник ДВЖД Николай Маклыгин, слова которого приведены в сообщении.

Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ - Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Сахалин, Еврейскую автономную область и Якутию.