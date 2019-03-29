Колония в Приамурье, где содержался Цеповяз, прошла повторную проверку прокуратуры

29.03.19 06:55

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство колонии № 3 в Амурской области, где содержался член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз, устранило нарушения, связанные с привилегиями отдельным осужденным.

Прокуратура области сообщает, что исправительное учреждение в селе Среднебелая прошло повторную проверку. Ранее здесь было отмечено послабление режимных требований, незаконное предоставление свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг и другие нарушения.

"Установлено, что ранее выявленные нарушения устранены. Незаконные приказы об увольнении осужденных и применении мер поощрения отменены, осужденные обеспечены вещевым имуществом, проводится капитальный ремонт в помещении ШИЗО-ПКТ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных должностных лиц колонии. По итогам проверки отменены три незаконных приказа в отношении осужденных о дисциплинарном воздействии, а также опротестован приказ о поощрении осужденного.

Начальнику УФСИН России по Амурской области внесено представление.

Как отметили проверяющие, среди которых был и зампред правительства области Владимир Кобелев, уровень трудоустройства осужденных колонии в Среднебелой составляет всего 14%. Принято решение создать межведомственную рабочую группу по решению данной проблемы.