"Уральские авиалинии" с конца апреля начнут летать из Иркутска в Пекин

29.03.19 07:02

© РИА Новости. Максим Блинов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" 29 апреля откроет новый прямой рейс из Иркутска в Пекин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Полеты по этому маршруту в рамках летнего расписания будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и четвергам.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Иркутска, с 29 марта из этого города в Пекин возобновит полеты авиакомпания "Сибирь" (бренд S7 Airlines). Они будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и субботам.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319).

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.

S7 - вторая крупнейшая авиационная группа в РФ. Принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.