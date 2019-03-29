Суд на два месяца закрыл один из крупнейших рынков в Ингушетии из-за антисанитарии

29.03.19 08:20

© РИА Новости. Максим Блинов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Магасский районный суд Ингушетии по иску управления Роспотребнадзора по региону временно закрыл ООО "Новый рынок" в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель надзорного ведомства.

"Суд признал ООО "Новый рынок" виновным в совершении правонарушения по ст.6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сказал представитель управления Роспотребнадзора.

По его словам, рынок закрыт на 60 суток.

Ранее сообщалось, в Назрани после проверки Роспотребнадзора в конце февраля была приостановлена работа одного из крупнейших в регионе оптовых рынков. 4 марта глава Назрани Алихан Тумгоев в ходе встречи предложил предпринимателям, протестующим против закрытия рынка, другие удобные площадки для торговли. Те отказались. Работа комплекса была приостановлена до устранения всех недостатков, материалы по нарушениям были направлены в Магасский районный суд, который постановил приостановить работу рынка до 11 марта.

11 марта работа ООО "Новый рынок "была возобновлена. Практически на второй день после открытия Роспотребнадзор и другие службы вновь нашли на рынке грубые нарушения.

После внеплановых мероприятий надзорных органов и отключения электроэнергии на рынке торговцы снова вышли на акцию протеста с требованием прекратить многочисленные проверки.

"Новый рынок " был открыт в Назрани в 1999 году. В настоящее время на его территории зарегистрировано 220 торговых мест.