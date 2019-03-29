Неделя бесплатного посещения московских музеев будет проводиться ежемесячно

29.03.19 08:23

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 марта. Interfax-Russia.ru - С апреля каждый месяц будет проводиться неделя с бесплатным входов в столичные музей, сообщает сайт мэрии Москвы в пятницу.

"Сейчас попасть в любой городской музей бесплатно можно в каждое третье воскресенье месяца. Это не совсем удобно для посетителей, которые не успевают за один день побывать на нескольких площадках", - говорится в сообщении.

Теперь бесплатный вход будет не только по воскресеньям, но и в другие дни третьей недели месяца - у каждого учреждения будет один из дней этой недели без взимания платы. Например, в пятницу без платного билета можно будет попасть в четыре городских музея, а в воскресенье - в 21.

"Акция "Московская музейная неделя" стартует в апреле этого года. В ней примет участие более 40 учреждений: Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие. Первая такая неделя пройдет с 15 по 21 апреля. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно ходить на самые интересные и познавательные выставки в городе", - рассказал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Для бесплатного посещения музея или выставочного зала не потребуется предварительная запись или какие-либо документы. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Музеи и выставочные залы в такие дни будут работать по обычному графику.

Расписание "Московской музейной недели" не планируется менять в течение года, оно будет размещено на сайте агентства "Мосгортур".