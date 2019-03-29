Минкультуры РФ обсудит с общественностью объединение Александринки с Волковским театром

29.03.19 08:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Минкультуры выполнит распоряжение Председателя Правительства, проведёт обсуждения относительно объединения Александринки и театра Волкова с общественностью Санкт-Петербурга и Ярославля.

"Распоряжение председателя правительства РФ министерство культуры выполнит безоговорочно. Оно было выполнено даже раньше, так как подписанный приказ ещё не был зарегистрирован", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры.

Там подчеркнули, что ведомство проведет "все необходимые обсуждения инициативы художественных руководителей Александринского и Волковского театров об объединении с общественностью Санкт-Петербурга и Ярославля".

Ярославское региональное отделение "Единой России" заявило о готовности собрать общественность для обсуждения вопроса возможного объединения Волковского и Александринского театров, сообщили "Интерфаксу" в отделении партии.

"Ярославское региональное отделение готово подготовить площадку для организации общественных обсуждений по этому вопросу в ближайшее время", - процитировал собеседник агентства слова секретаря реготделения Алексея Константинова.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал в соцсетях, что разделяет решение о приостановлении приказа Минкультуры.

"Большая победа всех ярославцев! Ярославль за Первый Русский!" - заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие приказа министра культуры РФ об объединении Александринского театра Петербурга и театра имени Федора Волкова в Ярославле для создания на их базе "Первого национального театра".

Также министру культуры Владимиру Мединскому было поручено "провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля".

Такое решение было принято "в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства по данному вопросу".