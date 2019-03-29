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29.03.19 10:25
Сержант с автоматом сбежал из части в Тверской области
"Правоохранительные органы совместно с Минобороны принимают все необходимые меры по розыску контрактника, оставившего воинскую
часть", - сказал представитель УВД в пятницу.
В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили, что идет поиск контрактника, который ушел из военной части с оружием.
"Командованием округа совместно с правоохранительными органами организован поиск военнослужащего", - сообщили в округе.
По данным ЗВО, 29 марта военнослужащий-контрактник из соединения округа, дислоцированного в районе Ржева, самовольно покинул территорию воинской части с оружием.
Позже в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что дезертировавший контрактник был найден мертвым.
"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия Западного военного округа с представителями правоохранительных органов.
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