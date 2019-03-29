Сержант с автоматом сбежал из части в Тверской области

29.03.19 10:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы совместно с сотрудниками Минобороны в пятницу разыскивали военнослужащего-контрактника, покинувшего воинскую часть в Тверской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном УВД.

"Правоохранительные органы совместно с Минобороны принимают все необходимые меры по розыску контрактника, оставившего воинскую

часть", - сказал представитель УВД в пятницу.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили, что идет поиск контрактника, который ушел из военной части с оружием.

"Командованием округа совместно с правоохранительными органами организован поиск военнослужащего", - сообщили в округе.

По данным ЗВО, 29 марта военнослужащий-контрактник из соединения округа, дислоцированного в районе Ржева, самовольно покинул территорию воинской части с оружием.

Позже в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что дезертировавший контрактник был найден мертвым.

"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия Западного военного округа с представителями правоохранительных органов.