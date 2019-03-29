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29.03.19 09:28

Живую вакцину от гриппа разработали в Новосибирске

© РИА Новости. Игорь Зарембо
29 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершает разработку живой противогриппозной вакцины, сообщил председатель Совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области "Биофарм", член-корреспондент РАН Сергей Нетесов журналистам в пятницу.

"Это живая вакцина на основе культуры клеток против вируса гриппа", - сказал он.

По его словам, вакцина на основе культуры клеток значительно эффективнее и безопаснее вакцины на основе куриных эмбрионов. Кроме того, она будет работать "лет пять" в отличие от инактивированной вакцины, срок действия которой составляет один год.

По словам С.Нетесова, в планах у "Вектора" - разработка вакцины от коронавируса, вызывающего 20-30% всех респираторных заболеваний.

Ученый считает, что в российский национальный календарь прививок целесообразно включить вакцинацию от ротавируса и ветряной оспы - такие вакцины уже разработаны.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.

Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

"Вектор" является единственной за Уралом организацией, которая имеет сертификат GMP (надлежащая производственная практика) для производства вакцин.

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