В России вступили в силу законы об ответственности за "fake news" и оскорбление госсимволов

29.03.19 09:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 марта. Interfax-Russia.ru - Пакеты законов, вводящие запрет на распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений или так называемых "фейк ньюс", а также на оскорбление госсимволов вступают в силу в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин подписал два пакета соответствующих законов 18 марта и в тот же день они были опубликованы.

В соответствии с действующим законодательством, федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.

Инициаторами новых норм стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к которым впоследствии присоединились коллеги по парламенту.

БЛОКИРОВКИ И ШТРАФЫ ЗА "ФЕЙК НЬЮС"

По действие закона подпадают фейковые сообщения, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае их обнаружения в зарегистрированном сетевом издании, генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию. После получения такого обращения Роскомнадзор должен незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации.

Если интернет-СМИ после этого незамедлительно не удалит указанную информацию, то будет заблокировано.

Разблокировка сетевого издания возможна только после удаления признанной нарушающей закон информации и сообщения об этом в Роскомнадзор, который после проверки отправит операторам уведомления о незамедлительном возобновлении доступа к сайту.

Указанный порядок не распространяется на новостные агрегаторы, а также на традиционные СМИ (имеющие лицензию или свидетельство о регистрации), на которые уже наложены соответствующие ограничения. Между тем их сайты под закон подпадают.

По словам А.Клишаса, незамедлительным с юридической точки зрения считается исполнение требования или предписания тогда, когда у вас появилась техническая возможность это сделать, и в случае несогласия СМИ с действиями госорганов, суд будет оценивать, была ли такая возможность и могло ли оно выполнить требования Роскомнадзора.

В случае возникновения последствий от распространения "фейк ньюс" в зависимости от их тяжести предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. руб. для физических лиц до 1,5 млн руб. для юридических лиц.

ЗАКОНЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ГОССИМВОЛОВ

Законы касаются распространения информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях такой информации, генпрокурор РФ или его замы обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ее удалению или блокировке ресурса, если она удалена не будет.

После чего Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение указанного информресурса, обслуживающего владельца сайта, где обнаружена оскорбительная информация.

Роскомнадзор направляет лицу, обеспечивающему размещение ресурса, требование принять меры по удалению такой информации, после чего провайдер незамедлительно обязан проинформировать владельца сайта, у которого с этого момента есть сутки на удаление. В случае отказа или бездействия владельца ресурса, провайдер обязан ограничить к нему доступ по истечении этого срока.

В случае бездействия провайдера или владельца сайта, доменное имя сайта, сетевой адрес, указатели страниц сайта, позволяющие идентифицировать указанную информацию, направляются операторам связи для незамедлительной блокировки ресурса.

Разблокировка возможно после удаления оскорбительной информации и уведомления Роскомнадзора, который, удостоверившись, незамедлительно уведомит операторов о возобновлении доступа.

За нарушение вводимых запретов в зависимости предусматривает различные санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

ПОЗИЦИЯ СПЧ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал отклонить оба пакета законов и направить их на доработку согласительной комиссии депутатов и сенаторов.

После их принятия СПЧ пообещал отслеживать правоприменительную практику введенных норм.