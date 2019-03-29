Нижегородское предприятие по переработке конопли может получить налоговые льготы

29.03.19 09:48

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Нижегородские волокна конопли" (аффилировано с АФГ "Националь" Дмитрия Аржанова) планирует получить льготы по налогу на имущество на 4,5 года на общую сумму 21,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области одобрил присвоение статуса приоритетного инвестпроекту по строительству пенькоперерабатывающего предприятия на территории Пильнинского района Нижегородской области. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Заксобрания региона.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что строительство перерабатывающего предприятия планируется начать в 2019 году. Ожидается, что к 2020-2021 годам компания выйдет на плановый объем производства в 20 тыс. тонн в год.

В 2018 году компания посеяла техническую коноплю на 1,3 тыс. га, валовый сбор составил 1,2 тыс. т, еще 1 тыс. т предполагается собрать этой весной. В 2019 году площадь посевов планируется удвоить, а урожай технической конопли увеличить до 13 тыс. тонн.

Плановый объем инвестиций в проект превышает 1,043 млрд рублей, предполагается создать более 50 рабочих мест.

Как сообщалось ранее, проект предусматривает выращивание технической конопли и производство продукции на ее основе - котонина (пеньки), короткого волокна и конопляной щепы (костры). Продукция предприятия будет поставляться не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Техническая конопля используется в строительстве (для производства костробетона), в автомобильной индустрии, в текстильной и бумажной промышленности для производства тканых и нетканых материалов. Костру применяют в качестве подстилки для КРС и лошадей.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект планировались в объеме 800 млн рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности в конце первого полугодия 2018 года одобрил предоставление предприятию льготного займа на 401 млн рублей. Первоначально перерабатывающее производство планировалось запустить к 2019 году.