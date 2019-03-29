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29.03.19 09:51
"Уральские авиалинии" планируют открыть рейс Екатеринбург-Магадан в конце мая
В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что промежуточная посадка будет производиться в Якутске.
Точная дата запуска рейса определяется.
Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" рассматривают возможность открытия рейса из Екатеринбурга в Магадан.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319).
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