Тюменская область предлагает Киргизии сотрудничать в пищепроме, логистике, деревообработке

29.03.19 09:53

© РИА Новости. Василий Мельниченко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Тюменская область рассчитывает на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Киргизией, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В первую очередь на российско-киргизской межрегиональной конференции обсуждаются вопросы развития экономического сотрудничества. Если говорить о торговых отношениях между Тюменской областью и Киргизией - мы экспортируем туда различную продукцию на общую сумму почти $10 млн в год. При этом Тюменская область ничего не импортирует из Киргизии. Это базовая позиция, с которой можно хорошо стартовать", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным А.Моора, в частности, уже обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного центра, чтобы иметь возможность поставлять продукты из Киргизии и других стран Средней Азии. Обсуждалась также возможность использовать географическое положение Киргизии для расширения поставок тюменской продукции в Китай.

Согласно сообщению, также в числе основных направлений развития экономических связей между Тюменской областью и Киргизией - логистика, пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка.

Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Киргизией в 2018 году составил $9 млн 946 тыс. За год доля тюменского экспорта в регионы Киргизии выросла на $116 тыс. по сравнению с 2017 годом. Тюменские экспортеры поставляют на киргизский рынок хлеб, кондитерские изделия, лекарственные средства, полипропилен, полиэтилен, древесину и изделия из нее, лесоматериалы, фанеру.