23 предполагаемых члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы по решению суда в Крыму до середины мая

29.03.19 09:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Киевский райсуд Симферополя на заседаниях 27-28 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 жителей Крыма, задержанных российской спецслужбой ранее на этой неделе по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

"Все арестованы до 15 мая", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник поздно вечером в четверг.

В среду были заключены под стражу девять человек. Остальные - на закрытых заседаниях суда в четверг.

"Да, арестованы 23 человека, еще один находится в розыске. Будем обжаловать решение суда об аресте", - сказал агентству адвокат Эмиль Курбединов.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Сияр Панич, пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Пресс-служба суда в пятницу утром подтвердила решение о заключении под стражу 23 человек.

"27 и 28 марта 2019 года были рассмотрены постановления старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республики Крым об избрании меры пресечения обвиняемым (. . .). Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15.05.2019 года. Всем участникам судебного процесса были вручены копии судебных решений и в течение трех дней постановления об избрании меры пресечения могут быть обжаловать в Верховный суд РК. Учитывая сокращенный порядок обжалования подобных судебных решений, рассмотрение апелляционных жалоб по таким делам проходит в течение 12-14 дней", - говорится в информации на сайте судебной инстанции.

Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 - от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 - от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

ФСБ России провела спецоперацию в Крыму вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны.

Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Госдепартамент США осудил действия российской спецслужбы по задержанию 23 жителей Крыма, призывает освободить этих людей, заявил заместитель представителя госдепа Роберт Палладино.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Главная цель "Хизб ут-Тахрир" - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.

В республике Крым проживают свыше 1,9 млн человек, из них более 300 тыс. исповедуют ислам.