Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки

29.03.19 09:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в Тихом океане у южной оконечности полуострова Камчатка, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу в 10:06 по местному времени. Его очаг залегал на глубине около 40 км. Энергетический класс землетрясения составил 14,0", - сказал собеседник агентства.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 300 км южнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

"Жертв и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.

Он добавил, что оперативные группы спасателей выдвинулись на обследование зданий в краевом центре. Им предстоит выяснить - нет ли трещин и прочих повреждений на строениях.