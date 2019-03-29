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29.03.19 09:58
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
"Сейсмическое событие произошло в пятницу в 10:06 по местному времени. Его очаг залегал на глубине около 40 км. Энергетический класс землетрясения составил 14,0", - сказал собеседник агентства.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 300 км южнее Петропавловска-Камчатского.
В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов.
"Жертв и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.
Он добавил, что оперативные группы спасателей выдвинулись на обследование зданий в краевом центре. Им предстоит выяснить - нет ли трещин и прочих повреждений на строениях.
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