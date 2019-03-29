Российские военные сообщили об отслеживании группы кораблей НАТО в Черном море

29.03.19 09:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

29 марта. Interfax-Russia.ru - Силы Черноморского флота России, включая корабль-разведчик "Иван Хурс", сопровождают группу кораблей НАТО, которая вошла в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", - сообщили российские военные.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении Национального центра.

Как сообщал накануне "Интерфакс", боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в четверг, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря.

В состав натовской группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".

Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.