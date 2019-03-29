Новосибирск "подчистят" от кори

29.03.19 10:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Двадцать тысяч доз вакцины против кори поступило в Новосибирск, сообщила замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова журналистам в пятницу.

"Поступило около 20 тыс. доз, и надо отдать должное правительству Новосибирской области, которое в этой ситуации, в которой мы оказались в феврале, также выделяют деньги, несмотря на то, это национальный календарь (прививок - ИФ). Сейчас перебоев с вакциной нет, как взрослой, так и дивакциной для детей", - сказала она.

По ее словам, "подчищающая иммунизация" против кори в Новосибирске пройдет с 1 апреля до октября.

"На сегодняшний день у нас осталось заболевших пять человек", - сказала она.

Л.Самойлова отметила, что в настоящее время жители Новосибирска активнее прививаются от кори по сравнению с более эпидемически благополучными временами.

Ранее пресс-центр мэрии со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что в Новосибирске с начала вспышки инфекции было зафиксировано более 80 случаев кори, из них более 70 - у детей.

Подавляющая часть заболевших входит в одно из религиозных сообществ, члены которого отказываются от прививок и иммунизации своих детей. При этом из 700 контактных лиц от прививок отказались 400.