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29.03.19 10:21
Новосибирск "подчистят" от кори
"Поступило около 20 тыс. доз, и надо отдать должное правительству Новосибирской области, которое в этой ситуации, в которой мы оказались в феврале, также выделяют деньги, несмотря на то, это национальный календарь (прививок - ИФ). Сейчас перебоев с вакциной нет, как взрослой, так и дивакциной для детей", - сказала она.
По ее словам, "подчищающая иммунизация" против кори в Новосибирске пройдет с 1 апреля до октября.
"На сегодняшний день у нас осталось заболевших пять человек", - сказала она.
Л.Самойлова отметила, что в настоящее время жители Новосибирска активнее прививаются от кори по сравнению с более эпидемически благополучными временами.
Ранее пресс-центр мэрии со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что в Новосибирске с начала вспышки инфекции было зафиксировано более 80 случаев кори, из них более 70 - у детей.
Подавляющая часть заболевших входит в одно из религиозных сообществ, члены которого отказываются от прививок и иммунизации своих детей. При этом из 700 контактных лиц от прививок отказались 400.
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