Путин не одобрил проект строительства ВСМ до Казани

29.03.19 10:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва-Казань, склоняется к созданию альтернативной платной автодороги, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Такая позиция была высказана на состоявшейся на этой неделе встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, отмечают три источника издания, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

По информации "Коммерсанта", вопрос, скорее, решался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, за строительство которой выступил Минфин. По словам источника газеты, президент поддержал строительство автодороги. В плане высокоскоростного движения, говорит он, президент поручил проработать ВСМ Москва-Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.

Совещание по ВСМ с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля. По данным источников "Коммерсанта", на этом совещании ожидается формальное решение.

В аппарате М.Акимова, Минфине, Минтрансе, ОАО "РЖД" газете комментариев не дали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не был доступен для комментариев.

Источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, говорит, что в комплексном плане магистральной инфраструктуры в рамках проекта "Европа - Западный Китай" учтены скоростная автодорога Москва - Нижний Новгород - Казань длиной 729 км, за реализацию которой отвечает ГК "Автодор", а также обход Тольятти длиной 97 км с мостом через Волгу (проект Росавтодора). Строительство скоростной автодороги оценивается в 540 млрд руб., из которых 323 млрд руб.- бюджетные средства. Проведенная проработка проекта показала целесообразность его реализации, заявил источник газеты.

Как сообщалось, в марте начало строительства ВСМ до Нижнего Новгорода согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад М.Акимова, который ранее одобрил проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани), подписан и направлен президенту, писали "Ведомости". Теперь судьба проекта зависит от решения В.Путина.