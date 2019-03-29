Адвокат осужденного за гибель детей экс-директора парка "Сямозеро" Виноградова обжаловал приговор

29.03.19 10:35

© РИА Новости. Андрей Старостин

29 марта. Interfax-Russia.ru - Защита бывшего замдиректора парк-отеля "Сямозеро" в Карелии Вадима Виноградова, осужденного на 9,5 лет колонии за гибель 14 детей, обжаловала приговор, сообщил "Интерфаксу" адвокат Валерий Логутов в пятницу.

"Я обжаловал этот приговор в течение 10 дней после его вынесения, в установленном законом порядке", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что считает приговор В.Виноградову "несправедливым и незаконным".

Как сообщалось ранее, 18 марта судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов признал В.Виноградова виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), и приговорил его к 9,5 годам в колонии общего режима. Из шести обвиняемых по делу о гибели 14 детей на Сямозере В.Виноградов единственный, кто признал свою вину.

Такой же приговор вынесен экс-директору парк-отеля Елене Решетовой. Ее защитник также обжаловал приговор.

Апелляционное представление на приговор подала прокуратура Карелии и некоторые потерпевшие.

Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.