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29.03.19 10:35
Адвокат осужденного за гибель детей экс-директора парка "Сямозеро" Виноградова обжаловал приговор
"Я обжаловал этот приговор в течение 10 дней после его вынесения, в установленном законом порядке", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что считает приговор В.Виноградову "несправедливым и незаконным".
Как сообщалось ранее, 18 марта судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов признал В.Виноградова виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), и приговорил его к 9,5 годам в колонии общего режима. Из шести обвиняемых по делу о гибели 14 детей на Сямозере В.Виноградов единственный, кто признал свою вину.
Такой же приговор вынесен экс-директору парк-отеля Елене Решетовой. Ее защитник также обжаловал приговор.
Апелляционное представление на приговор подала прокуратура Карелии и некоторые потерпевшие.
Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.
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