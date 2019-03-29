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29.03.19 10:38

Костромская области переселит из аварийного жилья более 3 тыс. человек

© РИА Новости. Виталий Белоусов
29 марта. Interfax-Russia.ru - Костромская область в 2019-2025 году планирует расселить аварийное жилье площадью 56,21 тыс.кв. метров, сообщает пресс-служба главы региона.

Всего за этот период в благоустроенные квартиры будут переселены 3 тыс. 120 человек.

Костромская область на эти цели в текущем году получит из федерального бюджета 179 млн рублей. Доля софинансирования регионом составит 1%. На эти средства будет расселено порядка 5 тыс. кв. метров аварийного фонда.

В 2013-2017 года по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья были построены 72 многоквартирных дома, жилищные условия улучшили 4 тыс. 613 человек.

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