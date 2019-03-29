Население арктических районов Якутии освободят от имущественных налогов

29.03.19 10:47

© РИА Новости. Болот Бочкарев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев поручил освободить жителей арктических территорий Якутии от уплаты имущественных налогов, сообщил А.Николаев на своей странице в Twitter в пятницу.

"Поручил освободить жителей арктических районов от транспортного налога для физических лиц, от налогов на имущество физических лиц и земельного налога для физических лиц. Выпадающие доходы муниципальным образованиям будем компенсировать за счет бюджета республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы региона отметили, что точная сумма выпадающих доходов от нововведения пока не подсчитана, но речь идет о десятках миллионов рублей в год. Такая мера будет применена для поддержки населения арктических территорий, отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце февраля в полномочия министерства по развитию Дальнего Востока вошли арктические территории.