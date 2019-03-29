Фигуранты "лесного дела" намерены опротестовать решение о своем аресте

29.03.19 10:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Хабаровский краевой суд 1 апреля рассмотрит апелляционные жалобы бывшего первого зампредседателя регионального правительства Василия Шихалева и коммерсанта Александра Пудовкина, которые стали фигурантами уголовного дела о хищениях в лесной отрасли края и были арестованы до середины мая, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

"Апелляции поданы. Они будут рассмотрены судом 1 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 21 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал В.Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. В СИЗО экс-чиновник пробудет, предварительно, до 17 мая.

До 18 мая был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник А.Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся А. Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края не был реализован.