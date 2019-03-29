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29.03.19 10:53

Региональные операторы по обращению с ТКО во Владимирской области заработают с 1 ноября

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
29 марта. Interfax-Russia.ru - Владимирская область, отсрочившая переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), должна разработать новую схему до 30 октября текущего года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"До 30 октября необходимо утвердить новую территориальную схему обращения с отходами, в соответствии с которой исключается возможность приема мусора из других субъектов Российской Федерации. А на 1 ноября 2019 года намечено начало работы региональных операторов по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным министерством природных ресурсов и экологии России планом-графиком, Владимирская область должна завершить процедуру отбора региональных операторов и утвердить тариф до 31 августа этого года.

Как сообщалось, власти Владимирской области отложили до 1 января 2020 года введение "мусорной реформы". В обладминистрации сообщали о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году региональным оператором "Владэкотехпром". Причиной расторжения контракта, как писали местные СМИ со ссылкой на собственные источники, послужило отсутствие договоренности оператора "Владэкотехпром" и мусороперевозчиков о совместной работе, так как "договора, предложенные новым региональным оператором по обращению с ТКО составлены так, что их невозможно выполнить".

Также сообщалось, что власти Владимирской области планируют актуализировать существующую территориальную схему обращения с ТКО для того, чтобы исключить ввоз на территорию области мусора из других регионов. Ранее действовавшая схема по обращению с ТКО предусматривала ввоз в регион мусора из Московской области.

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