Особый противопожарный режим вводится с апреля в Приамурье

29.03.19 10:57

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 марта. Interfax-Russia.ru - Запрет на посещение лесов и разведение костров вводится с 1 апреля в 18 муниципалитетах Амурской области - регион переходит на особый противопожарный режим.

Минлесхоз области со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщает, что в апреле в Приамурье ожидается теплая, сухая и ветреная погода. Осадки составят всего 20-40 мм, что меньше нормы, ожидаются они в основном на севере Приамурья.

На основании прогноза метеорологов, комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приняла решение ввести 1 апреля особый противопожарный режим на территории Благовещенска, Белогорска, Свободного, Райчихинска, поселка Прогресс, Циолковского. Режим также будет действовать в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Серышевском и Тамбовском районах.

В пятницу все группы лесопожарных формирований, оперативного реагирования областной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и добровольной пожарной дружины приведены в полную готовность к выполнению работ по тушению природных пожаров.

Во время особого противопожарного режима запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса.

В четверг в Приамурье были ликвидированы два лесных пожара в Мазановском районе на общей площади 300 га (96 га лесной зоны, 204 га нелесной зоны).

Как сообщалось, первые лесные пожары были зафиксированы в Амурской области 27 марта. В один день были обнаружены сразу три природных очага.