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29.03.19 11:02

Работодателей предложили штрафовать за ограничение сотрудников в выборе зарплатного банка

© РИА Новости. Владимир Трефилов
29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В статью, посвященную нарушениям трудового законодательства, вводится норма о "воспрепятствовании работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата". Штраф для такого нарушения предлагается установить для должностных лиц на уровне от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Одновременно в Трудовой Кодекс РФ предлагается внести изменение, согласно которому работодатель должен изменить банк по желанию работника, если он уведомил бухгалтерию не позднее, чем за 5 рабочих дней до выплаты зарплаты. Этот срок предлагается увеличить до 15 дней. "На практике работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, если такие заявления поступили за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия поправки в законодательство вступят через 10 дней после официального опубликования.

В конце января глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков завил, что банковское сообщество РФ выступило с инициативой создать реестр банков, которые будут работать в рамках зарплатных проектов. Это может быть специальная программа, которая позволит автоматически выбирать кредитную организацию, не исключен отбор и рейтинг по качественным показателям. "Проблему "зарплатного рабства" мы вроде бы законодательно отдельно урегулировали, но к сожалению, тем не менее, де-факто эта проблема до сих пор сохранилась и существует", - сказал тогда А.Аксаков.

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