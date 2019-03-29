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29.03.19 11:05

Липецкий горсовет принял отставку мэра Иванова

© РИА Новости. Сергей Пятаков
29 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Липецкого городского Совета на внеочередной сессии в пятницу рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Иванова в связи с отставкой по собственному желанию, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

Из 37 депутатов, принявших участие в голосовании, за отставку высказались 27, против - шесть, трое воздержались. Один бюллетень признали недействительным.

До избрания горсоветом нового главы города обязанности мэра будет исполнять первый замглавы Липецка Михаил Щербаков.

После подведения итогов голосования депутаты поблагодарили С.Иванова за работу.

Отвечая на вопрос одного из парламентариев о причинах отставки, С. Иванов сказал: "Это было и моим личным решением, и совместной позицией с врио губернатора. Каждый человек, приходя на новую должность, формирует команду под себя. Я сам так поступал, когда только стал мэром. Это нормальный естественный процесс".

С.Иванов, занимавший должность заместителя главы администрации Липецкой области, был избран депутатами главой города Липецка на сессии горсовета 29 декабря 2015 года.

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