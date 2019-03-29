Бюджет Дагестана из профицитного стал дефицитным после корректировки

29.03.19 11:09

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Народного собрания Дагестана внесли изменения в закон "О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на заседании.

Доходы бюджета на текущий год увеличены на 1,1 млрд рублей - до 122,4 млрд рублей, расходы - на 10,9 млрд рублей, до 131,8 млрд рублей.

В результате корректировки изначальный профицит сменился дефицитом в размере 9,4 млрд рублей, или 7,1% от расходов.

Доходы бюджета республики увеличены за счет поступлений из федерального бюджета на сумму 1,1 млрд рублей.

Расходы бюджета выросли, в том числе, за счет остатка прошлого года на 1 января 2019 года в размере 10 млрд рублей. Кроме того, депутаты заложили в расходы средства на капремонт медицинских учреждений, мелиорацию, улучшение жилищных условий семей, имеющих детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что бюджет Дагестана на 2019 год был утвержден с доходной частью в размере 121,342 млрд рублей, расходной - 120,885 млрд рублей, профицит составлял 456 млн рублей, или 0,4% от расходов.