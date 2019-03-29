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29.03.19 11:09
Бюджет Дагестана из профицитного стал дефицитным после корректировки
Доходы бюджета на текущий год увеличены на 1,1 млрд рублей - до 122,4 млрд рублей, расходы - на 10,9 млрд рублей, до 131,8 млрд рублей.
В результате корректировки изначальный профицит сменился дефицитом в размере 9,4 млрд рублей, или 7,1% от расходов.
Доходы бюджета республики увеличены за счет поступлений из федерального бюджета на сумму 1,1 млрд рублей.
Расходы бюджета выросли, в том числе, за счет остатка прошлого года на 1 января 2019 года в размере 10 млрд рублей. Кроме того, депутаты заложили в расходы средства на капремонт медицинских учреждений, мелиорацию, улучшение жилищных условий семей, имеющих детей-инвалидов.
Ранее сообщалось, что бюджет Дагестана на 2019 год был утвержден с доходной частью в размере 121,342 млрд рублей, расходной - 120,885 млрд рублей, профицит составлял 456 млн рублей, или 0,4% от расходов.
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