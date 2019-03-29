Защита Абызова обжаловала его арест и просит отпустить экс-министра из СИЗО

29.03.19 11:11

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

"Мы просим апелляционную инстанцию изменить меру пресечения Абызову на не связанную с содержанием в СИЗО - домашний арест или залог", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Кирсанов.

Он отметил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась - 1 млрд рублей.

В Басманном суде "Интерфаксу" уточнили, что дата рассмотрения апелляционной жалобы на арест М.Абызова пока не назначена.

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал М.Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" (MOEX: SIBC) и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.

Вину М.Абызов не признает.