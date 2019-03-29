Минтруд РФ обсудит идею предоставления льгот работникам с высокими эмоциональными нагрузками

29.03.19 11:16

© РИА Новости. Максим Блинов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок обсуждается профсоюзами и работодателями.

"Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу, отвечая на запрос агентства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов. Методику оценки таких факторов, по данным издания, обсуждали на совещании в Минтруде ранее в марте. В итоге может быть введена "прибавка за вредность".

Эксперты считают, что нововведение, если оно будет принято, может коснуться работников правоохранительных органов, авиадиспетчеров, машинистов электропоездов, медиков, педагогов и журналистов.